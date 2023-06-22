Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України і спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Сьогодні, 22 червня, Україна отримала від Євросоюзу п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро і таким чином у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

Зазначається, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України і спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

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"Фінансова допомога ЄС для України є безпрецедентною. Надзвичайно вдячний колегам за всебічну підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також за своєчасне і ритмічне надання коштів, що дозволяє зберігати макрофінансову стабільність", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Повідомляється, що наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Фінансова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Європейська Комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування у обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну підтримку України на період 2024-2027 років. Таким чином Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки.

21 червня Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на суму 1,75 мільярда доларів. Ці гроші будуть спрямовані на охорону здоров’я, освіту, виплату пенсій, програми соціальної допомоги та зарплату держслужбовців.

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