29 вересня 2022 року уряд Фінляндії заявив про закриття в'їзду для громадян Росії як за туристичними, так і за шенгенськими візами.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Фінляндія заявила про намір подовжити обмеження на в'їзд в країну росіян.

Як йдеться в повідомленні департаменту урядового зв'язку, Міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки Держради Фінляндії та президент Республіки Саулі Нііністе (Sauli Niinisto) розглянули на засіданні обмеження на в'їзд росіян в країну і в Шенгенську зону через Фінляндію, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Президент та Міністерський комітет із зовнішньої політики і політики безпеки заявили, що поїздки російських громадян все ще можуть становити загрозу для міжнародних відносин Фінляндії. Тому слід зберегти обмеження на несуттєві поїздки та посилити їх, щоб уникнути зловживань", - повідомив департамент урядового зв'язку.

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З вересня 2022 року Фінляндія вдвічі зменшила щодобове число заявок на візи від росіян - з 1000 до 500.

У 2022 році з Росії до Фінляндії емігрували 6003 людини. У той же час в 1990 році до Фінляндії з Радянського Союзу іммігрували 1958 осіб, і 5515 осіб - в 1991 році.

29 вересня 2022 року уряд Фінляндії заявив про закриття в'їзду для громадян Росії як за туристичними, так і за шенгенськими візами.

Обмеження на в'їзд для росіян

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу щодо повного припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро та збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як заявки на туристичні візи будуть розглядатися в останню чергу.

З 12 вересня 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

26 вересня 2022 року в Польщі набули чинності нові обмеження на в'їзд для росіян.

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