Україна розраховує на отримання 18 млрд євро наступного року в рамках програми Ukraine Facility.

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це у ТГ-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що наразі спільно з Єврокомісією уряд працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро.

"Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", - заявив Шмигаль.

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Він також наголосив, що вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

"Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро. Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною", - додав прем’єр.

Міжнародна допомога Україні

1 січня 2023 року головування у ЄС перейшло до Швеції. Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 мільярда євро.

Президент Єврокомісії зазначила, що Європейский союз виступає на стороні України, і ця підтримка триватиме так довго, як буде необхідно.

26 квітня 2023 року Євросоюз виділив для України ще півтора мільярди євро. Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Від початку року це вже третій транш макрофінансової допомоги Києву. Перед тим ми вже отримали 3 мільярди у січні, і півтора - у березні. Загалом же річний пакет допомоги від ЄС становитиме 18-ть мільярдів євро.

26 липня 2023 року Єврокомісія виділила Києву півтора мільярда євро нового траншу макрофінансової допомоги. Новий пакет допомоги призначений для відновлення та функціонування інфраструктури.

За даними Міністерства фінансів, у вересні 2023 року державний бюджет України отримав близько 3 мільярдів доларів у вигляді грантів та пільгових кредитів. З них грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу допомоги.

Європейський Союз у вересні надав Україні 1,6 млрд доларів пільгового фінансування. Кошти від ЄС стали вже восьмим траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги на поточний рік, загальний обсяг якої складає 18 млрд євро, з них Україна отримала вже 13,5 млрд євро. Ця макрофінансова допомога надається на пільгових умовах, адже термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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