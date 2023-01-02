Україна у січні отримає перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
"Радий почати рік із розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
Також глава держави повідомив, що скоординував з фон дер Ляєн кроки щодо Саміту Україна – ЄС.
"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - додав Зеленський.
Допомога Україні від Європейського союзу - що відомо
Сьогодні, 2 січня, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 мільярда євро.
Президент Єврокомісії зазначила, що Європейский союз виступає на стороні України, і ця підтримка триватиме так довго, як буде необхідно.
Також фон дер Ляєн заявила, що з нетерпінням чекає на нову зустріч з президентом Володимиром Зеленським в Україні.
24-й саміт Україна - Європейський Союз відбудеться 3 лютого 2023 року.