Євросоюз надасть Україні першу партію енергоощадних ламп, шкільних автобусів, генераторів т модульних будинків.

Україна у січні отримає перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

"Радий почати рік із розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Також глава держави повідомив, що скоординував з фон дер Ляєн кроки щодо Саміту Україна – ЄС.

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"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - додав Зеленський.

Допомога Україні від Європейського союзу - що відомо

Сьогодні, 2 січня, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 мільярда євро.

Президент Єврокомісії зазначила, що Європейский союз виступає на стороні України, і ця підтримка триватиме так довго, як буде необхідно.

Також фон дер Ляєн заявила, що з нетерпінням чекає на нову зустріч з президентом Володимиром Зеленським в Україні.

24-й саміт Україна - Європейський Союз відбудеться 3 лютого 2023 року.

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