Прем'єр Швеції заявив, що країна надаватиме пріоритетного значення продовженню економічної та військової підтримки України.

Відсьогодні головування в ЄС переходить від Чехії до Швеції.

Головування Швеції є "вирішальним" для збереження підтримки України, наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Швеція бере на себе головування в Раді у вирішальний час. Шановний прем’єр-міністре Швеції Ульфе Крістерссон, ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності у підтримці України. Ви можете розраховувати на те, що я буду просувати ваш амбітний план для нашого Союзу", – заявила вона і побажала країні удачі.

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Відтак упродовж першої половини 2023 року Швеція керуватиме роботою в Раді ЄС і представлятиме всі 27 держав-членів у переговорах з іншими установами ЄС.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав країну із початком головування в Раді ЄС.

"Вітаю прем'єр-міністра Швеції із початком головування Швеції в Раді ЄС . Бажаю успішної реалізації пріоритетів головування! Очікуємо подальших практичних кроків на шляху інтеграції України в ЄС", – написав він в Twitter.

Позиція Швеції щодо підтримки України

Під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, Швеція надає Києву гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, вже було передано вісім і готується дев’ятий пакет військової допомоги, виділено 560 млн шведських крон на гуманітарну підтримку України тощо.

Минулого місяця прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція бере на себе головування в той час, "коли Європейський Союз стикається з безпрецедентними викликами". У відеозверненні, присвяченому пріоритетами Ради ЄС, Крістерссон заявив, що найбільш нагальним пріоритетом його країни під час головування в ЄС будуть безпекова співпраця та єдність позиції ЄС щодо України.

"Вторгнення Росії до України знищило мир в Європі, змусило мільйони поїхати і сприяло надзвичайному зростанню цін на енергоресурси та інфляції, що впливає на родини та бізнес на всьому континенті. … Швеція надаватиме пріоритетного значення продовженню економічної та військової підтримки України, підтримці шляху до ЄС. Це вимагатиме подальших дій, як на рівні держави, так і на рівні ЄС", – сказав він.

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