Кредит надається на 10 років, відсоткова ставка – 1,5% річних.

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах. У грудні канадський уряд також підтримав Київ кредитом у 500 млн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Деталі вказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – зазначив він.

Додатковий кредит надається на 10 років, відсоткова ставка – 1,5% річних.

Державний борг України зріс через війну з РФ

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, державний борг України протягом 2022 року зріс на 13 млрд доларів – до 111 млрд доларів. Про це 3 березня повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей показник змінився у негативну сторону через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та розповів про роль держав-партнерів, які дозволили уряду отримати відстрочку за зовнішнім боргом на 20 млрд доларів строком на 2 роки.

За словами Шмигаля, протягом минулого року фінансова міжнародна підтримка України сягнула до 38,5 млрд доларів.

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