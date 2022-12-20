Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних витрат держбюджету.

Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) в рамках кредитного договору між Україною та Канадою.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).

Це кошти п'ятирічних "облігацій суверенітету України", які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Війна в Україні та позиція Канади:

Канада першою з числа країн "Великої сімки" має намір конфіскувати російські активи для відновлення України.

15 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Канада готують посилення двостороннього оборонного співробітництва.

22 листопада прес-служба Міністерства фінансів України зазначила, що уряд Канади повідомив про початок випуску п'ятирічних "облігацій суверенітету України" у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду. Після завершення випуску облігацій 500 млн канадських доларів будуть спрямовані в Україну через рахунок Міжнародного валютного фонду.

Допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримав виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

13 жовтня 2022 року екстрене фінансування від МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну

22 жовтня 2022 року в МВФ рекомендували Україні не знижувати податки.

22 Листопада 2022 року у МВФ озвучили прогноз щодо стабілізації української економіки.

19 грудня 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

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