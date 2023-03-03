Торік Україна отримала відстрочку за зовнішнім боргом на 20 млрд доларів строком на 2 роки.

Державний борг України протягом 2022 року зріс на 13 млрд доларів – до 111 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Значна фінансова міжнародна підтримка в обсязі 38,5 млрд доларів протягом 2022 року дозволила незначно збільшувати державний борг. Станом на початок року держборг становить 111 млрд доларів, він збільшився в порівнянні з позаминулим роком на 13 млрд доларів", - повідомив Шмигаль.

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Війна в Україні і ситуація з держборгом

Україна протягом 2022 року провела реструктуризацію частини державного боргу, а саме отримала відстрочку за зовнішнім боргом на 20 млрд доларів на 2 роки.

У липні в Мінфіні відзначили, що відстрочка платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варрантами дозволить направити зекономлені 5 млрд дол. на нагальні потреби-соціальний захист і грошове забезпечення військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що завдяки реструктуризації зовнішнього боргу, Україна заощадить майже 6 мільярдів доларів. Інвестори в зовнішній борг України погодилися на відстрочку платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

3 грудня 2022 року НБУ оприлюднив календар планових платежів по зовнішній заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті.

У четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства та банки планували виплатити 5,271 млрд доларів, з яких 4,295 млрд доларів - основна сума боргу, 976 млн доларів - відсотки.

У 2023 році Україна повинна погасити 658,4 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат за держборгом припадає на травень – 102,5 млрд грн. Також великі виплати намічені на червень – 89,9 млрд грн і листопад – 84 млрд грн. Відповідно до структури виплат 536 млрд грн буде витрачено на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 122,3 млрд грн – державного зовнішнього боргу.

Планувалося, що в 2023 році виплати складуть 11,307 млрд доларів, з яких 8,937 млрд доларів - основна сума боргу, 2,369 млрд доларів - відсотки. Також планувалося, що в 2023 році Україна повинна буде повернути МВФ 2,758 млрд доларів, з яких 2,438 млрд доларів - основа сума, 414 млн доларів - відсотки.

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