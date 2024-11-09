З цієї суми $1,35 млрд - грант від США, 10,8 млн євро - кошти Цільового фонду багатьох донорів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Як повідомляє Міністерство фінансів, метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Зазначається, що угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine, що складається з:

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1,35 млрд доларів США - грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро - кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

У міністерстві заявили, що кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями.

"Вдячний Уряду Сполучених Штатів, країнам-партнерам, а також команді Світового банку за надважливу фінансову підтримку та партнерство у вирішальний для України час. Залучені кошти стануть вагомим внеском у забезпечення першочергових соціальних видатків держбюджету України", - наголосив Марченко.

Там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

Фінансова допомога для України

У жовтні Україна отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду. Сума надходження склала 1,1 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

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