Зазначається, що Київ розпочав спільну роботу над подальшим переглядом програми.

Україна отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду. Сума надходження склала 1,1 мільярда доларів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram зазначив, що кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF в обсязі 15,6 мільярда доларів", - ідеться в повідомленні.

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При цьому він вказав, що Україна розпочинає спільну роботу над наступним переглядом програми.

Зазначається, що це вже третій транш Фонду з початку року. У березні Україна отримала 900 мільйонів доларів у березні та 2,2 мільярда в липні.

Загалом від початку року Україна отримала 4,2 мільярда доларів. Ще один транш на 1,1 мільярда доларів має надійти в грудні.

Новий транш МВФ для України - останні новини

Правління директорів МВФ схвалило новий транш для України обсягом близько 2,2 мільярда доларів. При цьому Київ зможе отримати кошти негайно, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

Пізніше Bloomberg писало, що Фонд додасть вимогу до України про внесення змін до Митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією.

Зокрема, за даними видання, Києву потрібно буде привести свої митні операції у відповідність до законодавства Європейського Союзу, зміцнити доброчесність персоналу і запровадити прозорий процес найму персоналу.

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