За словами міністра, економічне бронювання має поєднуватися з планами мобілізації.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про перспективи економічного бронювання в Україні. Він вважає, що такий крок потрібно було зробити давно, адже втрачено багато часу, проте прийняття такого рішення досі обговорюється через свою складність.

"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді. Хоча я розумію прекрасно, що відбувається. Оскільки, умовно кажучи, ми бачимо корупцію в ВЛК, ТЦК, кордони. Люди ж всі розумні", - наголосив Марченко в інтерв'ю LB.ua.

Своєю чергою міністр зауважив, що бронювання все ж є в Україні, адже наразі вже заброньовано мільйон українців.

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"Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще. Але дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається, які є потреби, і чи вони повністю закриті. Наскільки я розумію, вони не повністю закриті, тому питання економічного бронювання досі дискутується", - зауважив політик.

Економічне бронювання - останні новини

Раніше нардеп Богдан Кицак розповів, що за економічне бронювання працівників сплачуватиме роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30% або 50% чоловіків. За його словами, наразі очікується рішення від Кабміну, який своїми постановами має відрегулювати або розширити перелік людей, які допускаються до такого бронювання.

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в 2024 році. Він наголосив, що таке рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень.

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