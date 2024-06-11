Зазначається, що гроші виділять уже в червні.

Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Кошти виділять уже наприкінці цього місяця.

"Сьогодні я також можу оголосити, що до кінця цього місяця ми надамо Україні додаткові 1,9 мільярда євро з нашого Українського механізму фінансування. Це пов'язано з комплексною стратегією реформ та інвестицій, яку схвалила Україна. Вона називається "Український план", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн на Конференції з відновлення України в Берліні.

За її словами, "Український план" включає реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу. При цьому вона вказала, що "Український план" - основа для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів і наближає країну до ЄС.

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Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що ще 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні для допомоги Україні в липні.

"Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти і відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 млрд євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні", - зазначила глава Єврокомісії.

Також вона наголосила, що 90% цієї суми витратять на зброю для України, а 10% – на відновлення.

"Пізніше цього тижня, на саміті G7, ми далі обговорюватимемо, як Україна може отримати ще швидше і більше вигоди від доходів від заморожених російських активів. Ми завжди говорили, що Росія має відповісти за свої злочини, тепер змусимо Росію заплатити", - підсумувала фон дер Ляйєн.

Допомога ЄС для України - головні новини

1 лютого представники країн-членів ЄС ухвалили одноголосне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 мільярдів євро для макрофінансової бюджетної підтримки України протягом чотирирічного періоду - на 2024-2027 роки.

Зокрема, загальний бюджет розподілили на 33 мільярди в кредитах і 17 мільярдів у грантах. Ці кошти спрямовуватимуться на реалізацію конкретних пунктів "Українського плану" реформ і проєктів із відновлення інфраструктури.

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