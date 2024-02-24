Кошти з Українського фонду обсягом 50 млрд євро надходитимуть впродовж чотирирічного періоду.

У березні Україна отримає від Європейського Союзу перший транш на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на прес-конференції у Києві.

Президент ЄК нагадала, що було вирішено створити Український фонд обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період.

"Це додатково до 88 млрд євро, які на даний момент вже передані Україні від початку війни. Перша виплата на суму 4,5 млрд євро надійде у березні. Далі ми продовжимо стійкий рух підтримки на наступні чотири роки. Це підтримає ваші реформи та дорожню карту інвестицій Український план", - сказала фон дер Ляєн.

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50 мільярдів євро для України від Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для макрофінансової бюджетної підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. Ці гроші будуть надавати на реалізацію контректних пунктів "Українського плану" реформ та проектів з відновлення інфраструктури, який має скласти український Кабмін.

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