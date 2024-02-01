Відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив у мережі X, що відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті усіма 27 лідерами ЄС у Брюсселі.

"Ми уклали угоду", - наголосив Мішель.

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Президент Євроради додав, що рішення було схвалено одностайно.

"Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", - повідомив Мішель.

За його словами, Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність стосовно підтримки України.

"Ми знаємо, що стоїть на кону", - підкреслив Мішель.

Допомога ЄС для України - останні новини

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу. З того часу в Євросоюзі докладали зусиль, аби переконати ОРбана не блокувати підтримку для України.

Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може зрозуміти позицію угорського прем'єра Віктора Орбана у питанні затвердження пакету допомоги Україні. Туск назвав дії Орбана дивною і егоїстичною грою.

Сьогодні, 1 лютого, перед початком саміту ЄС, президент Литви Гітанас Науседа переповів слова президента України Володимира Зеленського, який нещодавно відвідував Вільнюс. Тоді Зеленський сказав, що Україні цього року потрібно 34 млрд євро на макрофінансову підтримку.

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