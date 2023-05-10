У міністерстві радять спробувати подати заявку пізніше.

Через подачу українцями тисяч заявок у перший день роботи програми "єВідновлення" в системі стався збій.

"Сьогодні ми почали реєструвати ваші заявки на грошову допомогу по програмі "єВідновлення". Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу", - повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У міністерстві радять бажаючим подати заявки повторити спробу пізніше.

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"Якщо вам ще не вдалося скористатися послугою — не хвилюйтеся, спробуйте зайти в застосунок пізніше", - зазначили у прес-службі.

Програма "єВідновлення" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення". Вона дає українцям можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Заяву про отримання виплати можна в застосунку "Дія", а кошти зарахують на спеціальну картку "єВідновлення".

Деякі українські банки вже почали відкривати картки для зарахування такої допомоги, пропонуючи клієнтам кешбек. За умовами програми, картка "єВідновлення" діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

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