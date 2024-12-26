Додаткова виплата надається громадянам, які отримують субсидії на придбання твердого палива в зимовий період.

Під час опалювального сезону у 2024 році вже понад 245,5 тисячі українських домогосподарств отримали фінансову допомогу на понад 3,4 мільярда гривень на дрова та вугілля.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, для того, щоб українські родини, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, могли забезпечити себе взимку паливом, міністерство спільно з ООН вже другий рік поспіль забезпечує додаткову фінансову допомогу на його придбання.

Зокрема, 2,4 мільярда гривень для 198 тисячі домогосподарств було виплачено з коштів державного бюджету України і 1,02 мільярда гривень для 47 тисячі домогосподарств – за рахунок Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Здійснення виплат продовжується.

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"Взимку вкрай важливо, щоб ми надавали додаткову підтримку найбільш вразливим верствам населення, особливо пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям, які постраждали від війни, що триває, та постійних російських атак на критичну інфраструктуру", – сказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

У відомстві нагадали, шо розмір додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо оплачує держава або міжнародні партнери.

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій. Тому додаткова виплата надається громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період.

"Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має", - йдеться у повідомленні.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, то необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.

Допомога для ВПО та субсидії - останні новини

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу "муніципальної няні" та підтримане проживання для літніх осіб, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

В Україні до держбюджету було закладено значно більше коштів на субсидії, ніж виплачено громадянам, заявила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько. За її словами, багато людей із вразливих верств населення виїхали за кордон, ще багато українців живуть в зонах, де важко оформити субсидії.

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