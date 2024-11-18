Послуга "Муніципальна няня" важлива для прифронтових територій, де немає можливості віддати дитину в садок.

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу "муніципальної няні" та підтримане проживання для літніх осіб.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму " Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення ", відповідаючи на питання УНІАН про заходи підтримки ВПО.

"Ми вже ухвалили постанову Кабміну – яка діє поки що в пілотних областях, прифронтових, де найбільше локалізовано ВПО, а далі ми будемо це масштабувати на всю Україну - запроваджуємо постійну субсидію на оренду житла, якщо в родини ВПО не вистачає доходу, аби забезпечити собі якісну оренду", - сказала Жолнович.

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Міністерка наголосила, що не є прихильницею проживання внутрішніх переселенців у МТП (місцях тимчасового проживання) в умовах, які не є для них звичними та зручними.

"І ми теж розуміємо, що дуже швидко власним житлом неможливо буде ВПО забезпечити, тому залишається той проміжок часу, де буде оренда. І ми хочемо зараз її зробити більш простою, доступною, і частину видатків на яку ми, як держава, заберемо", - сказала вона.

Жолнович також розповіла про вдосконалення сервісу "Муніципальна няня" щодо збільшення оплати та дозволу одній няні доглядати трьох дітей.

"Це також стосується прифронтових територій, там, де мами не можуть віддати дітей в садочок, щоб вони мали можливість, якщо це дитина з інвалідністю, просто відпочити, якщо це мама-ВПО – знайти роботу і соціалізуватися", - зазначила міністерка.

Також вона повідомила про розпочату цьогоріч послугу підтриманого проживання і стаціонарного догляду для людей літнього віку як найскладнішої категорії. За словами Жолнович, таким людям не просто треба надати житло, а дуже часто в тому житлі має бути помічник, який допоможе їм з базовим обслуговуванням.

"Тому ми вже розпочали закупівлі такої послуги, працюємо з організаціями. Бо для нас дуже важливо, щоб це не були інтернати в лісах, щоб ці люди не були закриті від світу. Щоб це були будинки в громадах, квартири, що вони могли вийти погуляти і буди в соціумі", - наголосила міністерка.

Допомога для ВПО - останні новини

У листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для переселенців в Україні із середини січня 2025 року запустять програму субсидій на орендоване житло. Цією опцією зможуть скористатись родини, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

У березні в Мінсоцполітики повідомляли, що субсидію на оренду житла планується реалізувати нововведення в рамках експериментального проекту протягом двох років. Чим нижчими є доходи родини ВПО, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

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