Фахівчиня зазначила, що соціальний захист чекає українців, а вони не приходять за ним.

В Україні до держбюджету було закладено значно більше коштів на субсидії, ніж виплачено громадянам. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Всі думали, що у 2022-23 за допомогою звернеться велика кількість людей, набагато більша, ніж раніше. Думали, що люди підуть за тими ж субсидіями, за допомогою малозабезпеченим родинам. Але виявилося, що цих коштів (з бюджету – ред.) просто не вибрали", - сказала фахівчиня.

Вона додала, що дуже багато людей із вразливих верств населення виїхали за кордон. Черенько деталізувала, що для мам з дітьми за кордоном, наприклад, набагато кращі виплати.

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Видання уточнило, що якщо в Україні такі виплати складають 3 588 грн на дитину до 6 років з малозабезпечених родин, то в Німеччині – це від 357 євро або 15,6 тис. грн на місяць

Крім того, соціологиня додала, що багато українців живуть в зонах, де важко оформити субсидії.

Вона заявила, що на класичні програми соціальної допомоги люди мало подаються. "Тобто соціальний захист чекає людей, а вони не приходять", - підкреслила вона.

Субсидії в Україні: новини

4 листопада Пенсійний фонд перерахував розміри житлових субсидій для населення на опалювальний сезон 2024 і 2025 років.

А 11 листопада у Мінсоцполітики повідомили, що внесли зміни до призначення субсидій для окремих категорій громадян.

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