З початку року гривня укріпилася на понад 8%.

Протягом червня українці продавали валюти більше, ніж купували, вперше з липня минулого року. З серпня 2022 року по травень 2023 року на роздрібному ринку переважала купівля валюти, а в січні та лютому перевищення сягало пів мільярда доларів на місяць.

"Зміна на користь продажу валюти почалася в безготівковому сегменті ще в травні: клієнти банків стали купувати валюти на депозити менше, ніж продавали її після завершення раніше відкритих депозитів. У червні ця тенденція посилилась, паралельно покращилася збалансованість готівкового сегменту", - йдеться у повідомленні фінансового тижневика інвестгрупи ICU.

У підсумку за місяць (без врахування останнього дня) населення продало безготівкової валюти на 187 млн доларів більше, ніж купило для розміщення на депозитах, а на готівковому придбало валюти всього на 167 млн доларів більше, ніж продало. Тож загалом чистий продаж валюти населенням склав понад 19 млн доларів – це перше позитивне значення з серпня минулого року.

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Аналітики компанії зазначили, що водночас минулого тижня відбувалася незначна корекція курсу гривні. За тиждень курс у системно важливих банках послабшав на 0,2%, тож за підсумками місяця укріплення склало приблизно 0,5%, а за підсумками першого півріччя гривня посилилася більше ніж на 8%. Станом на кінець червня в середньому в системно важливих банках готівковий курс становив 36,66-37,46 грн/дол.

"Ключову роль в усуненні дисбалансів на роздрібному ринку та наближенні готівкового курсу валюти до офіційного відіграли безпрецедентні обсяги міжнародної допомоги, яку НБУ міг використовувати для інтервенцій та поступового насичення готівкового сегменту. Фіксований офіційний курс гривні до долара США, стрімке зростання резервів НБУ та високі ставки за гривневими депозитами сприяли зниженню попиту на іноземну валюту як на спосіб заощаджень", - сказано в тижневику.

Як підкреслили в ICU, наразі є всі передумови для збереження низького спреду між готівковим та офіційним курсами, а також відносної збалансованості попиту та пропозиції на роздрібному ринку іноземної валюти.

Курс валюти в Україні - останні новини

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 3 липня, залишився на рівні попереднього показника - 37,40 грн/дол.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня - з 3 до 9 липня - на українському валютному ринку очікується відносна стабільність зі збереженням тенденцій другої половини червня: готівковий курс долара перебуватиме в діапазоні 37-38 грн/дол., а євро - 40-41,5 грн/євро.

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