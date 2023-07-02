За словами експерта, якщо західні партнери будуть давати Україні кошти виключно на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, суттєвого зміцнення гривні не буде.

Після перемоги України над Росією ситуація на валютному ринку залежатиме від формату завершення війни та обсягу коштів, які надходитимуть від західних партнерів на відновлення.

Таку думку висловив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ, зазначивши при цьому, що при достатньому обсязі коштів на відновлення буде спостерігатися серйозний приплив валюти в країну і гривня почне зміцнюватися, повідомляє ТСН.иа.

"Все залежатиме від формату завершення війни та формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано або Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну", – зазначив економіст.

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За словами експерта, якщо Україні будуть давати кошти виключно на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, істотного зміцнення гривні не буде.

Ситуація на валютному ринку

За прогнозом аналітика центру біржових технологій Максима Орищака, середній курс продажу долара до конца липня 2023 року збережеться в діапазоні 36,5-37 гривень, а євро - в рамках 39-40,5 гривень.

"Це пов'язано з довгостроковою довірою міжнародних кредиторів до економічного потенціалу України. Попри військові дії і руйнування, економічна активність в Україні зберігається. Бізнеси функціонують і вкладають кошти у свій розвиток, що сприяє підтримці відносної стабільності валютного ринку", - зазначив Орищак.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що на валютному ринку з 3 по 9 липня очікується відносна стабільність зі збереженням тенденцій другої половини червня: готівковий курс долара будет перебувати в діапазоні 37-38 грн/дол., а євро-40-41, 5 грн/євро.

За словами Лєсового, як і протягом червня, спред (різниця між курсом купівлі та продажу) буде відносно мінімальною - до 0,3 грн, а поточні коливання будуть знаходитися в межах 0,3-0,5 грн.

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