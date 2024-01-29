В НБУ очікують, що у 2024 році відтік валюти скоротиться.

Українці за кордоном починають генерувати досить значний відплив валюти з країни, який відображається в статті "подорожі" в імпорті послуг платіжного балансу. У 2022 році цей відплив був майже 20 млрд доларів, минулого року він скоротився – 18 млрд доларів. Про це заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Якщо говорити про обсяг розрахунків українських банків з міжнародними платіжними системами, то починаючи з квітня 2023 року це близько $35 млн в день. Він зокрема включає використання українськими громадянами за кордоном карток українських банків. Ми не бачимо якихось сплесків", – вказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Водночас в НБУ додали, що на цей рік очікують, що обсяги імпорту за статтею "подорожі" скоротяться до 13 млрд доларів. Це насамперед пов’язано з адаптацію наших мігрантів за кордоном. Частково це також пов’язано за зміною податкової резидентності нашими мігрантами.

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Валютний ринок

Раніше УНІАН писав, що у 2023 році українські банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Для порівняння, ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд доларів.

Національний банк України встановив на вівторок, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,89 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

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