Також рекорд встановлено в обсягах придбаної валюти населенням.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Для порівняння, ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол., про що свідчать дані Національного банку України.

Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року (тоді український валютний ринок поповнила валюта в еквіваленті 12,4 млрд дол.)

Як пояснив УНІАН фінансовий аналітик Олексій Кущ, рекордні показники були досягнуті за рахунок послаблення валютних обмежень Нацбанком.

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"Очевидно, і рекордні обсяги ввезення валюти, і її купівлі населенням у грудні пов’язані з тим, що з першого числа Нацбанк зняв усі обмеження банків та обмінників на продаж валюти. Відповідно, населення цим скористалося. Додатковим фактором був сезонний – в останній місяць року українці отримують найбільші доходи, і традиційно частину з них переводять у валюту", – зазначає експерт.

За даними НБУ, за результатами 2023 року українці придбали у фінустановах 4,8 мільярдів доларів, з яких лише за грудень – понад 1 мільярд, що є найвищим показником за останні 11 років.

"В нас зараз особлива ситуація – йде війна. Людям фактично нема куди інвестувати. Раніше таким напрямком був ринок нерухомості, однак зараз він знаходиться у глибокій кризі. Таким чином, у населення є тільки один спосіб збереження своїх заощаджень – це перевід гривні у долар та зберігання їх "під матрасом". А звідки к нам надходять долари? З-за кордону. В цьому і є причина завезення рекордного обсягу готівкової валюти", – пояснює член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Курсова стабільність

Курс долара до гривні 26 січня в українських банках зріс на 5 копійок, тобто до 38,25 гривень за долар у середньому. Продаж американської валюти у п'ятницю здійснюють у середньому за курсом 37,60 гривень за долар. Встановлений Нацбанком на 26 січня офіційний курс долара до гривні становить 37,58 грн/дол.

У лютому за оцінками аналітиків чекати на суттєві курсові злети або падіння теж не варто: курсові коливання на готівковому ринку становитимуть у межах 37,5-39,5 грн/дол. та 40-43 грн/євро.

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