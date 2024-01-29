Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,89 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,00 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,85/37,91 грн/дол., євро – 40,97/41,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 29 січня подорожчав на 10 копійок – до 38,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові також подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва 29 січня подорожчав на 2 копійки – до 38,32 грн/долар (продати долар можна за 38,20 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, залишився на рівні 41,85 грн/євро (курс продажу – 41,70 грн/євро).

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