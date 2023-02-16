У рамках "податкової амністії" українці задекларували понад 6 млрд грн.

На сьогодні в рамках "податкової амністії" задекларовано 6,2 млрд грн, сума одноразового збору склала 379,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Зокрема, за період воєнного стану було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн грн.

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"Нагадуємо, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершується вже цього місяця. Закликаємо громадян не зволікати та скористатися можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2021 року не були сплачені податки", - йдеться у повідомленні.

Податкова амністія

В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки і збори. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.

26 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Раді хочуть продовжити податкову амністію на півроку.

У серпні 2022 року Верховна Рада продовжила термін проведення "податкової амністії" до 1 березня 2023 року.

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