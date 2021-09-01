Кампанія із добровільної легалізації активів фізичних осіб на спецумовах триватиме до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, з яких не були сплачені податки і збори.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

"Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - зазначають у Мінфіні.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

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Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Добровільне одноразове декларування: що відомо

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон Про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону Про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

Автор: Інна Андаліцька