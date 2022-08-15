З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки і збори.

Верховна Рада продовжила термін проведення податкової амністії до 1 березня 2023 року, підтримавши відповідну правку в податковому законопроекті №7506-1.

Про це повідомив перший заступник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада продовжила амністію капіталів до 1 березня 2023 року. Відповідна правка підтримана в законі № 7506-1, який прийнятий в цілому", - йдеться в повідомленні.

Податкова амністія:

В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки та збори. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.

26 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Раді хочуть продовжити податкову амністію на півроку.

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