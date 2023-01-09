За підсумками 2022 року долар на готівковому ринку в Україні подорожчав на 47,7%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення, за підсумками 2022 року долар на готівковому ринку в Україні подорожчав на 47,7%.

Як повідомляє UBN з посиланням на розрахунки Нацбанку, у грудні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,4% до 40,19 грн. Це був третій місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня 2021 року.

За підсумками року обсяг продажів банками і обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав $12,22 млрд. При цьому у населення фінустанови купили $11,21 млрд.

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Більшість угод здійснили небанківські фінансові установи. Вони продали населенню $ 8,59 млрд і купили $8,62 млрд.

Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

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