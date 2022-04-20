МВФ розпочне роботу над майбутньою кредитною програмою.

Україна щомісяця потребує фінансової допомоги у розмірі 5 млрд доларів, щоб підтримувати свою економіку. Першочерговим завданням є пошук способів заповнити цю прогалину у наступні три місяці.

Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters. Один день війни коштує українському держбюджету 2 млрд гривень.

Вона заявила, що незважаючи на невизначеність щодо майбутнього України, МВФ розпочне роботу над майбутньою кредитною програмою. Георгієва зазначила, що було б "несправедливо" очікувати, що Україна зараз зможе провести серйозний пакет реформ.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.

Як повідомляв УНІАН, у січневому звіті Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 відсоткових пункта - до 4,4% через поширення коронавірусу (а саме штаму "Омікрон") та зростання цін на енергоносії. Також Міжнародний валютний фонд очікував збереження високої інфляції.

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