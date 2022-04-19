Ризики ще більшого уповільнення світової економіки в поєднанні зі стабільно високою інфляцією зростають.

Міжнародний валютний фонд знизив свої очікування щодо зростання світової економіки протягом наступних двох років через вторгнення Росії в Україну.

За прогнозами МВФ, світова економіка зросте на 3,6% у 2022 і 2023 роках, що на 0,8 і 0,2 процентних пункти нижче від січневого прогнозу. Це є різким уповільненням у порівнянні зі зростанням на 6,1% у 2021 році, пише CNN.

Прогноз ґрунтується на очікуваннях, що війна обмежиться територією України, подальші санкції проти Росії не будуть спрямовані на її величезний енергетичний сектор, а наслідки пандемії продовжуватимуть згасати.

Зазначається, що війна найбільше вдарить по Україні та Росії. МВФ очікує, що цього року економіка України впаде на 35%, тоді як зусилля Заходу покарати Росію можуть призвести до скорочення її економіки на 8,5%.

Але оскільки війна призвела до різкого зростання цін на енергоносії та інші товари, погіршивши проблеми з ланцюгом поставок і піджививши очікування більш стійкої інфляції, її наслідки будуть відчутні майже скрізь.

"Війна серйозно загальмує глобальне відновлення, сповільнюючи зростання та ще більше збільшуючи інфляцію", – йдеться в звіті МВФ й наголошується, що світова економіка не повністю оговталася від пандемії коронавірусу, коли Росія вторглася в Україну наприкінці лютого.

У Європі, яка значною мірою залежна від Росії в задоволенні своїх енергетичних потреб, очікується, що зростання економіки сповільниться до 2,8% у 2022 році, що на 1,1 процентного пункту нижче від січневого прогнозу.

Сполучені Штати порівняно ізольовані від конфлікту. Проте слабкість серед торгових партнерів, а також плани Федеральної резервної системи швидко припинити підтримку економіки часів пандемії та підвищити процентні ставки, впливають на перспективи. Так, МВФ прогнозує зростання в США на 3,7% у 2022 році і на 2,3% у 2023 році, що на 0,3 процентного пункту менше, ніж останній прогноз організації.

Хоча в звіті зазначається, що з початку року "глобальні економічні перспективи значно погіршилися", рецесії не очікується, яку МВФ зазвичай оголошує, коли зростання падає до 2,5% або нижче.

Але МВФ також відзначає невизначеність, яка "набагато перевищує нормальний діапазон" навколо його прогнозів через безпрецедентний характер шоку. І ризики ще більшого уповільнення в поєднанні зі стабільно високою інфляцією зростають.

Як повідомляв УНІАН, у січневому звіті Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 відсоткових пункта - до 4,4% через поширення коронавірусу (а саме штаму "Омікрон") та зростання цін на енергоносії. Також Міжнародний валютний фонд очікував збереження високої інфляції.

Очікувалося, що глобальне зростання зменшиться з 5,9% у 2021 році до 4,4% в 2022 році, що на піввідсоткового пункту нижче в 2022 році, ніж у жовтневому прогнозі світової економіки (WEO).

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