Також Міжнародний валютний фонд очікує збереження високої інфляції.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 відсоткових пункта - до 4,4% через поширення коронавірусу (а саме штаму "Омікрон") та зростання цін на енергоносії.

Про це йдеться в оновленому звіті World Economic Outlook.

"Очікується, що глобальне зростання зменшиться з 5,9% у 2021 році до 4,4% в 2022 році, що на піввідсоткового пункту нижче в 2022 році, ніж у жовтневому прогнозі світової економіки (WEO), що значною мірою пов'язане зі зниженням прогнозу зростання економіки у двох найбільших економіках... А саме сповільнення зростання економіки Сполучених Штатів на 1,2 відсоткових пункти... та Китаю - на 0,8 відсоткового пункту. Очікується, що глобальне зростання сповільниться до 3,8% в 2023 році. Хоча це на 0,2 процентних пункта вище, ніж у попередньому прогнозі", - йдеться в повідомленні.

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Водночас зазначається, що збереження високої інфляції очікується довше, ніж передбачалося раніше.

Крім того, в нинішньому році збережуться перебої в ланцюгах поставок та високі ціни на енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк очікує уповільнення зростання світової економіки з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022-му і 3,2% у 2023-му році. Як зазначається в січневій доповіді Світового банку щодо глобальних економічних перспектив, ВВП України зросте у 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.

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