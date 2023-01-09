Найбільше роботу на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.

У листопаді-грудні 2022 року найчастіше роботодавці пропонували підробіток у сфері робітничих спеціальностей та виробництва.

"Війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже за даними НБУ, протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку, за даними сервісу "OLX Робота", у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники", - йдеться у повідомленні переданому УНІАН дослідженні сервісу "OLX Робота".

Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було в будівельній сфері, а саме для різноробочих. За місяць такої роботи можна було отримати 7,5 тис. грн, залежно від типу зайнятості.

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Також немало пропозицій на часткову зайнятість було у транспортній галузі, зокрема для водіїв. У середньому за таку роботу пропонували 18,5 тис. грн.

Доволі багато пропозицій підробітку і у сфері клінінгу. Так, прибиральниці в середньому могли отримувати 3,5 тис. грн на тимчасовій роботі, а доглядальниці 4,5 тис. грн.

Найбільше роботу на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.

Найбільше пошукачі відгукувалися на вакансії різноробочого — понад 20,5 тисяч разів, прибиральниці — більш як 7,5 тисяч разів, водія — 5 тисяч разів, вантажника та продавця - по 3 тисячі разів.

За даними дослідження, найчастіше на "OLX Робота" у період листопад-грудень на роботу без досвіду шукали працівників у таких сферах: роздрібна торгівля, логістика, робітничі спеціальності та готельно-ресторанний бізнес/туризм.

"Найбільшу заробітну плату без досвіду пропонували далекобійникам — 38,5 тис. грн, майстрам з ремонту — 31 тис. грн та фасадникам — 30,5 тис. грн. Також не відставали у розмірі платні працівники неробітничих спеціальностей. Так, ріелторам без досвіду готові були платити за місяць роботи — 30 тис. грн, а няня могла отримати 28,5 тис. грн", - повідомили аналітики.

Зазначається, що попит частково збігався з пропозицією, адже відгукувалися пошукачі без досвіду найчастіше на вакансії продавця (105 тис. відгуків), вантажника (67 тис. відгуків), менеджера з продажу (62,5 тис. відгуків), охоронця (61 тис. відгуків) та водія (59 тис. відгуків).

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