Бойові дії тривають там, де були зайняті 10 мільйонів працівників.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу.

Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час польсько-українського економічного форуму, зазначивши при цьому, що через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів осіб, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де були зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу", — зазначила Бережна.

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Заступник міністра додала, що в сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців зараз перебувають за програмою тимчасово захисту.

Робота під час війни:

21 квітня в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів. Крім того, було врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у якого не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат в приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За оцінками МОП, в Україні зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш ніж удвічі, і на одну вакансію претендують 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис.безробітних.

У жовтні в Мінекономіки заявили, що безробітні українці будуть залучені до "армії відновлення" і будуть отримувати за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6700 грн.

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