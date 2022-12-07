За вісім місяців війни в усіх регіонах України прослідковується ріст пропозицій роботи.

На українському ринку праці найбільша конкуренція на одне робоче місце у листопаді була на півночі та у центрі країни - в середньому 27 та 24 відгуків на 1 оголошення, а от найменший попит на заході - 21 кандидат на вакансію.

"Це пов'язано з тим, що з травня люди поступово почали повертатися додому у свої міста, а у червні вже додалося більше пропозицій від роботодавців, майже до рівня довоєнних показників - це видно з даних нашого сервісу. Також частина бізнесу України релокувала у більш-менш безпечні міста", - повідомила УНІАН керівник напряму OLX "Робота та послуги" Марія Абдулліна.

За словами експерта, за вісім місяців війни в усіх регіонах України прослідковується ріст пропозицій роботи, знову ж таки - найбільше на півночі України.

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"На заході та у центрі країни пропозиції роботи у жовтні цього року збільшилися на 10 та 35% відповідно, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Якщо ж порівнювати листопад цього року до 2021, то в цілому ринок вакансій відновився, за нашими даними, на 76%. Це гарний показник у порівнянні з шоковим падінням на понад 90% у березні", - повідомила Абдулліна.

Щодо заходу країни, як зазначила експерт, то ймовірність знайти там швидко роботу збільшується. Згідно з дослідженням, найбільший попит у роботодавців на: продавців (із середньою заробітною платою 18 тисяч гривень); водіїв (31 тисяча гривень); менеджерів з продажу (17,5 тисяч гривень); швачок і кравців (30 тисяч гривень); кухарів (18 тисяч гривень); різноробочих (23 тисячі гривень); будівельників (31 тисяча гривень). А найбільше пропозицій роботи у Львівській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

"Сегмент робітничих спеціальностей залишається динамічним та затребуваним. Попри обстріли та масові міграції, ми не прогнозуємо різкого падіння вакансій "на місці", оскільки український бізнес пристосовується до нових реалій та знаходить альтернативні варіанти роботи. Забезпечення продовольством у всій країні, виробництва сировини на заході чи відбудова зруйнованої інфраструктури на сході – це все буде робити робітничі професії в Україні більш актуальними", - наголосила аналітик.

Робота в Україні

Масовані ракетні обстріли України та віялові відключення електроенергії у жовтні знизили активність на ринку праці на 10-15%. Попри все, ринок праці в Україні встояв, а в деяких регіонах навіть зросли зарплати.

В Україні зареєстровано рекордно низьку кількість безробітних — всього 210 тисяч осіб. Показники почали знижуватися з червня.