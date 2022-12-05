В офіційному реєстрі числяться 210 тисяч громадян.

В Україні зареєстровано рекордно низьку кількість безробітних — всього 210 тисяч осіб. Показники почали знижуватися з червня, на що є кілька причин.

Статистикою поділився народний депутат Ярослав Железняк у персональному Telegram-каналі. Він написав: "Оновлені цифри щодо офіційно зареєстрованих безробітних — орієнтовно 210 тисяч станом на 1 листопада. Знову ж таки — це антирекорд, ніколи в історії спостереження безробіття в Україні такого низького показника не було".

За словами чиновника, на статистику могли вплинути дві зміни в законодавстві. Перша — це виплати безробітним, які тепер відбуваються тільки протягом 90 днів. А друга — чоловіки перед потраплянням до офіційного реєстру мають надати документи з військкомату.

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Однак Железняк склав графік і уточнив, що дані почали знижуватися в червні, хоча в травні був прийнятий спрощений механізм реєстрації на облік безробітних. Тому нардеп вважає реальні причини падіння показників іншими. Частина громадян, які втратили роботу після повномасштабного вторгнення Росії, змогли працевлаштуватися, а багато хто виїхав за кордон.

Безробіття в Україні: остання інформація

Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, в Україні безробітних у 12 разів більше, ніж офіційно зареєстрованих. Показник досяг 2,6 мільйона громадян.

Бережна також розповіла, що загалом через повномасштабне вторгнення Росії роботу втратили 5 мільйонів українців: "Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників".

Станом на 15 листопада, до проведення суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" було залучено 1036 безробітних.

Масовані ракетні обстріли окупантів і віялові відключення електроенергії в жовтні знизили активність на ринку праці України приблизно на 10-15%.

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