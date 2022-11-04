Найбільшу кількість вакансій у жовтні зафіксовано у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Масовані ракетні обстріли та віялові відключення електроенергії в жовтні знизили активність на ринку праці на 10-15%, але, попри все, ринок праці встояв, а в деяких регіонах навіть зросли зарплати.

Як йдеться в переданому УНІАН дослідженні аналітиків сайту з пошуку роботи Work.ua, найбільшу кількість вакансій у жовтні зафіксовано у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

"У жовтні максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилося на рівні попереднього місяця — 56 719 проти 56 554 вакансій. Падіння не відбулося. Зростання склало 0,3%, при тому, що у вересні приріст був 16%, в серпні — 20%", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Найбільший приріст вакансій у жовтні демонструють прифронтові регіони. У Донецькій області кількість вакансій зросла вдвічі з 58 до 116 вакансій (через велику кількість пропозицій у вуглевидобувній промисловості), а в Харківській - на 16% (з 1020 до 1184 вакансій).

Що стосується найбільш затребуваних вакансій, то їх перелік не змінився: найбільше вакансій пропонують в категоріях: "Сфера обслуговування", "Робочі спеціальності, Виробництво", "Продажі, Закупівлі", "Роздрібна торгівля", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".

При цьому кількість охочих працювати дещо зменшилася: здобувачі розмістили та оновили на 8% менше резюме, ніж у вересні. При цьому кількість бажаючих працювати дистанційно трохи збільшилася.

"У жовтні ринок праці знову став на крок ближче до претендента. Середня кількість відгуків на вакансію в день знизилася ще на 21%. Для порівняння, у вересні — на 20%, у серпні — на 18%. Тенденція спостерігається п'ятий місяць поспіль", - відзначають аналітики.

У дослідженні наголошується, що медіана зарплат по Україні в жовтні не змінилася і склала 15 000 грн. Однак у деяких регіонах відбулося зростання: у Львівській області – на 5% (15 000 грн), Дніпропетровській — на 3% (15 000 грн), Харківській області - на 3% (14 000 грн).

Робота під час війни:

21 квітня в Україні був прийнятий закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів. Крім того, було врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у якого не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 30 Червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За оцінками МОП, в Україні зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш ніж удвічі, і на одну вакансію претендує 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис.безробітних.

У жовтні в Мінекономіки заявили, що безробітні українці будуть залучені до "армії відновлення" і будуть отримувати за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6700 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: