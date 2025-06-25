Джерелами покриття збільшених видатків прем’єр назвав збільшення доходів бюджету і внутрішніх запозичень.

Уряд прийняв законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Планується збільшити видатки на безпеку і оборону на 449 млрд гривень.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, за перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку майже 1 трлн грн, що складає 2/3 від усього, що витрачається з державного бюджету. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, на армію та безпеку було виділено на 34% більше коштів.

"Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою", - сказав очільник уряду.

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За словами Шмигаля, пропонується збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Понад 100 млрд грн планується спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. 6,3 млрд грн планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

"Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків - це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень", - додав Шмигаль.

Нестача коштів на потреби армії

У травні народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у державному бюджеті не вистачає від 400 до 500 млрд гривень на військові видатки. Він зазначав, що після закінчення місії МВФ з перегляду програми розширеного фінансування уряд вийде з пропозицією до парламенту щодо збільшення видатків на оборону.

На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд звертатиметься до парламенту з приводу перегляду державного бюджету щодо збільшення військових видатків. За словами міністра, серед причин нестачі коштів – зміна технологій, зміна постачання зброї від наших партнерів та активізація ситуації на полі бою.

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