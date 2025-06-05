Кабмін планує звернення до Ради з приводу голосування за збільшення військових видатків.

Уряд звертатиметься до парламенту з приводу перегляду державного бюджету щодо збільшення військових видатків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді, який транслювався нардепом Олексієм Гончаренком.

"У нас є потреба, найближчим часом ми будемо до вас звертатися, і таке звернення міністра оборони – про внесення змін до Закону України про державний бюджет. Це не є якісь недопрацювання, це не чиїсь примхи. Це просто розуміння того, що на Збройні Сили коштів недостатньо через різні причини", - сказав Марченко.

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За словами міністра, серед таких причин – зміна технологій, зміна постачання зброї від наших партнерів та активізація ситуації на полі бою.

"Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми надавали у бюджет в вересні і який приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічним. Але, ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація іноді потребує досить складних асиметричних рішень. Тому найближчим часом будемо звертатися до вас з переглядом бюджету", - зазначив міністр.

Нестача коштів на потреби армії

Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що у державному бюджеті не вистачає від 400 до 500 млрд гривень на військові видатки, і ситуація повторює минулорічну, коли видатки на оборону у бюджеті вже значно перевищують заплановані.

Економіст та виконавчий директор аналітичного центру CASE Ukraine Дмитро Боярчук при цьому зазначає, що за підсумками першого кварталу намітилася чітка потужна тенденція на перевиконання бюджетних доходів і незрозуміло, "звідки оця вся "напівістерія", що в бюджеті начебто не вистачає грошей".

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