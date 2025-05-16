За необхідності уряд звернеться до парламенту з відповідною пропозицією.

Бюджет України наразі наповнюється і виконується, але за необхідності уряд може звернутися до парламенту стосовно збільшення видатків на війну.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. "Бюджет України складений, проголосований, виконується. Податкова, митниця наповнюють дохідну частину… Стосовно додаткових потреб в коштах... Якщо така потреба виникне, ми звернемося до парламенту з відповідною пропозицією та вказанням джерел наповнення державного бюджету", - зазначив війн.

Шмигаль нагадав, що у першому кварталі минулого року були значні затримки постачання озброєння від партнерів України. Це призвело до вимушеного збільшення витрат з бюджету для забезпечення військових усім необхідним:

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"Цього року ситуація, на жаль, повторюється. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулося скорочення допомоги від деяких партнерів. Відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї, особливо боєприпасів для Збройних Сил. Це потягнуло додаткові витрати".

За його словами, на даний момент всі витрати покриті і Міноборони здійснює всі необхідні закупівлі та постачання на лінію фронту. "Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти, оскільки в нас війна і потреби можуть змінюватися залежно від ситуації на полі бою, ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела", - сказав прем'єр.

Військові видатки України

Нагадаємо, згідно закону про державний бюджет на 2025 рік, видатки на сектор безпеки й оборони складають 2,23 трильйона гривень.

Тоді український прем'єр Шмигаль повідомляв, що на виробництво та закупівлю зброї передбачили 739 мільярдів - це рекордна для країни сума.

Також закон передбачає збільшення фінансування на модернізацію українського оборонно-промислового комплексу та закупівлю безпілотних літальних апаратів.

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