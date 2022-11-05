Мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб.

Кабінет міністрів виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа".

Як повідомляє Міністерство економіки, мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб. Буде створено сотні нових робочих місць.

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Як повідомили у Мінекономіки, станом на 4 листопада отримано 14,6 тисяч заявок на гранти за чотирма грантовими програмами проекту "єРобота". Ухвалено 2131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 млрд грн.

Підтримка бізнесу в Україні

21 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм у рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами Шмигаля, програма "єРобота" у 2023 році потребуватиме фінансування у розмірі не менш ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з держбюджету.

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