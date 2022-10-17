В результаті реалізації бізнес-планів одержувачів грантів буде створено понад півтисячі робочих місць.

212 переможців сьомої хвилі програми "Власна справа" отримають мікрогранти на початок і розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, в цілому уряд вже перерахував одержувачам різних грантових програм майже 200 млн грн.

"Мікрогранти на старт і розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проекту "єРобота". За результатами цієї програми ми вже маємо 1,7 тис. переможців, які отримають від держави до 250 тис.грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. Через грантові програми ми не тільки підтримуємо малий бізнес у нинішній важкий час, ми ще й покращуємо ситуацію на ринку праці - переможці програми "Власна справа" в процесі реалізації своїх проектів створять понад 4000 нових робочих місць", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Зазначається, що серед 212 переможців сьомої хвилі програми "Власна Справа" 58 осіб планують розпочати або розвивати проекти у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 47 - у переробній промисловості, 34 - у сфері тимчасового розміщення. В результаті реалізації бізнес-планів одержувачів грантів буде створено понад півтисячі робочих місць.

Найбільша кількість переможців сьомої хвилі зі Львівської (33 особи), Київської (20 осіб), Рівненської (18 осіб) областей та міста Києва (19 осіб).

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня 2022 року уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

21 червня прем'єр-міністр Денис Шмігаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

27 вересня 2022 року США заявили про готовність кредитувати український бізнес.

11 жовтня 2022 року в Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу під час війни.

У 2023 році урядова програма "єРобота" потребуватиме фінансування в розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

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