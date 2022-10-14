Кредити зможуть отримати підприємства, які через війну втратили свої виробничі потужності.

Кабінет міністрів затвердив постанову про запуск нової державної програми, яка дозволяє залучити до 60 млн грн пільгового кредиту підприємствам, які через війну втратили свої виробничі потужності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Мова про потужності, які були зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях. Ця нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів. Кредит надаватиметься на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій. Ми знаємо, що в Україні є десятки та сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер будемо надавати", - сказав він.

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За його словами, триватимуть і дві інші урядові програми - виплати бізнесу, який наймає переселенців, і програма безповоротних грантів "єробота".

"У рамках програми виплат за наймання переселенців уряд вже виплатив близько 150 млн грн. Йдеться про більш ніж 13 тисяч працівників, які отримали роботу. За програмою "єробота" вже видано понад тисячу грантів. 250 млн грн на мікробізнес. Ще 320 млн грн на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові та меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного обладнання. Тобто вже зараз мова йде про створення тисяч нових робочих місць, і це тільки старт програми", - сказав він.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

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