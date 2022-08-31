Уряд та Офіс президента відмовились від ідеї впровадження 10% збору на валютообмінні операції для оплати всіх імпортних товарів та послуг.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження міністерства, на реєстрацію у парламенті він не піде. Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу", – зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд готує додатковий імпортний збір, але уряд ще не визначився з концепцією.
Причиною повернення оподаткування імпорту стало те, що безмитне ввезення імпортних товарів почало ставати проблемою для українських виробників. Таке пояснення дав Данило Гетманцев.