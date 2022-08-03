Кабмін найближчими тижнями має внести відповідний законопроект на розгляд парламенту.

Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпортні товари в Україні.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Так, підтверджую - уряд вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних, всіх імпортних товарів та послуг", - написав депутат.

Як зазначив Железняк, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні", - додав він.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН розповів, що динаміка податкових та митних надходжень в нашій країні починає покращуватися. Зокрема, в березні надходження з митниці сягнули 7 мільярдів гривень, тоді як у липні вже - понад 22 мільярди гривень.

За його словами, наразі концепція нового збору ще не обрана.

"Ми зараз обговорюємо питання запровадження додаткового митного збору. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

Варто додати, що гривня почала зміцнюватись на ринку. У НБУ заявили, що наразі немає передумов для росту валют. Крім того, були введені суворі обмеження для пунктів обміну.

Вас також можуть зацікавити новини: