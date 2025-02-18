Минулого року найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка.

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2024 року зазнав помірного зростання порівняно з надзвичайно низькими показниками 2022–2023 років та наблизився до значень 2021 року, що передував повномасштабному вторгненню.

Як повідомили у прес-службі НБУ, водночас ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни.

"Так, за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. Тоді як у 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1 підроблених банкнот", - йдеться у повідомленні.

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Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник у країнах Європейського Союзу у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 підроблених банкнот євро (у 2021 році – майже вдвічі вищий за український, 12 підроблених банкнот євро).

Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися банкноти двох номіналів:

500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок);

200 гривен (18%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

"Минулого року (як і у 2021–2023 роках) найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. За результатами 2024 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України", - повідомили у Нацбанку.

Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015–2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту.

Вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у 2022–2023 роках, за підсумками 2024 року також майже повернувся до рівня 2021 року.

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США – 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів);

200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).

"Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих Національним банком пунктів обміну валюти банків або небанківських фінансових установ", - йдеться у повідомленні.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти регулятор радить звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються ініціатору дослідження.

"Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Національний банк повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань", - наголосили в НБУ.

Гроші в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, як уберегтися від підроблених грошей та уникнути фінансових втрат.

В Україні за 2024 рік у готівковому обігу на 24,5% скоротилася кількість банкнот номіналом у 200 гривень. Також зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень - на 15% і 11% відповідно. Ці купюри вилучають з обігу, бо їх замінюють монетами відповідного номіналу.

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