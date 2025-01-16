Українці активно накопичують купюри великих номіналів.

В Україні за 2024 рік у готівковому обігу на 24,5% скоротилася кількість банкнот номіналом у 200 гривень. НБУ поступово вилучає старі купюри, а також відбулося часткове заміщення банкнотами номіналом 1000 гривень.

У пресслужбі Національного банку України повідомили, що зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень - на 15% і 11% відповідно. Ці купюри вилучають з обігу, бо їх замінюють монетами відповідного номіналу.

При цьому в Україні зростає попит на банкноти в 1000 гривень, що є наслідком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Річ у тім, що в таких умовах люди надають перевагу великим номіналам для заощаджень.

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За даними НБУ, в обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень, монет - номіналом 10 копійок, а найменше - банкнот номіналом 50 гривень, монет - номіналом 10 гривень.

Національний банк України повідомив, що з 1 листопада 2024 року НБУ разом з іншими банками поступово почав вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Йдеться про купюри старого зразка, які випустили у 2003 - 2007 роках.

Вилучені купюри утилізують, а їхнє місце займуть купюрами аналогічного номіналу нового зразка, йдеться про гривні, випущені з 2014 року.

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