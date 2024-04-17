Законодавство України, як кандидата в члени ЄС, має бути адаптоване до норм MiCA.

Україна, як кандидат в члени Євросоюзу, планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи, повідомила прес-служба регулятора.

Вона зазначила, що криптоіндустрія, яка має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA).

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", – сказала Рожкова.

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Що передбачає регламент MiCA

Як писав УНІАН, у квітні 2023 року Європейський парламент підтримав перший перелік правил Євросоюзу з регулювання ринків криптоактивів – Markets in Crypto Assets (MiCA).

Згідно з ухваленими правилами, фірми, що виробляють і торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулюючого органу. Це дає їм дозвіл на обслуговування клієнтів у блоці з 27 країн-членів. Регламент MiCA передбачає захист інвесторів та споживачів у країнах Євросоюзу, а також підтримку стабільності та прозорості у криптоіндустрії.

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