Минулого року країна посіла 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку.

За підсумками 2023 року громадяни України на криптовалюті заробили 850 млн доларів. Про це повідомляє Мінцифри з посиланням на результати дослідження Chainalysis.

Зазначається, Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року країна посіла 12-те місце у світовому рейтингу за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви, обійшовши Бразилію, Японію та Канаду за цим показником.

Загалом у 2023 році всі криптоінвестори досягли 37,6 мільярдів доларів США (у 2022 році було 127 млрд доларів). Перше місце у рейтингу займають США з показником 9,36 млрд доларів. Також у першу трійку входять Велика Британія та В’єтнам з прибутком 1,39 млрд доларів та 1,18 млрд доларів відповідно.

Відео дня

У Мінцифри зазначили, що минулого року разом з представниками бізнесу розробила проект закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета – створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування. Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій.

Рекордний ріст біткоїна

5 березня 2024 року ціна біткоїна піднімалась до більш ніж 69 208 доларів, перевищивши історичний максимум від листопада 2021 року у 68 999 доларів США. У понеділок, 11 березня, біткоїн сягнув нового рекордного максимуму, перетнувши позначку в 70 тисяч доларів.

На початку 2024 року американські регулятори вперше дозволили Bitcoin-ETF, схваливши таким чином біржові фонди, що інвестують в біткоїн. Це вважається ключовою подією для сектору цифрових активів.

Вас також можуть зацікавити новини: