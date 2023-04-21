Країни-члени ЄС вже схвалили правила, які набудуть чинності з середини 2024 року.

Європейський парламент більшістю голосів підтримав перший перелік правил Євросоюзу з регулювання ринків криптоактивів.

Як повідомляє Reuters, країни-члени ЄС вже схвалили правила, які будуть введені в дію з середини 2024 року.

Згідно з новими правилами, фірми, що виробляють і торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулюючого органу. Це дає їм дозвіл на обслуговування клієнтів у блоці з 27 країн-членів.

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"Я сподіваюся, що наші правила можуть стати зразком для інших країн", — заявила глава фінансових служб ЄС Мейрід МакГіннес.

Європарламент також підтримав нові правила відстеження передачі криптоактивів.

"Цей регламент дає конкурентну перевагу ЄС. Європейська індустрія криптоактивів має чітке регулювання, якого немає в таких країнах, як США", — зазначив євродепутат Стефан Бергер.

Ситуація з криптоактивами

10 липня 2019 року Міністерство цифрової трансформації України заявило про те, що планує за 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалюти.

7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.

24 лютого 2023 року МВФ виступив проти визнання криптовалютних активів платіжним засобом і закликав країни не надавати криптовалютам статус законного платіжного засобу. Побоювання Фонду полягали в тому, що широке впровадження криптоактивів може підірвати ефективність монетарної політики.

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