Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня - 40,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 5 копійок і становить 43,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 43,00 грн за євро.

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Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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