Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 1 червня, зміцнився на 5 копійок - до 37,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подешевшав на 4 копійки. Загалом він складає 40,55 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Прогнози по курсу валют - що відомо

За прогнозами експертів, готівковий курс долара в Україні у червні навряд чи зазнає значних змін і збережеться у межах коридору 37-38 грн/дол.

В останній день весни, 31 травня, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва не змінився і залишався на рівні попереднього дня - 37,55 грн/дол.

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